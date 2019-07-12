Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç yan yattı: 1 yaralı Elazığ’da sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil yan yattı, kazada 1 kişi yaralandı.

Elazığ’da sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil yan yattı, kazada 1 kişi yaralandı.



Kaza, Elazığ-Malatya karayolunun 17’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 FKH 56 plakalı otomobilin sürücüsü F.K.,önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sonucunda otomobil, refüje çıkarak yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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