Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırmıştı İzmir’in Torbalı ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan araçla minibüsün çarpıştığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kameraları ortaya çıktı.

İzmir’in Torbalı ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan araçla minibüsün çarpıştığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kameraları ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde İzmir-Aydın yolu üzeri Torbalı-Ödemiş köprüsü üzerinde seyreden 35 NV 212 plakalı otomobilin sürücüsü, Aydın istikametinden İzmir istikametine seyir halindeyken karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonunu kırdı ve karşı şeride geçmiş ve Yusuf Karakoyun’un kullandığı 35 Y 8575 plakalı minibüsle çarpışmıştı. Yusuf Karakoyun’un hayatını kaybettiği, araç sürücüsünün de yaralandığı kazanın görüntüleri çevrede bulunan bir güvenlik kameralarına yansıdı. Aracın hızlı olduğu ve şerit değiştirirken kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek minibüsle kafa kafaya çarpıştığı kameralarda saniye saniye görüntülendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.