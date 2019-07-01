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Köpeğe çarpmamak direksiyonu kırdı, tarlaya uçtu: 2’si çocuk 5 yaralı

Diyarbakır-Elazığ karayolunda seyir halinde bulunan hafif ticari araç sürücüsü, aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:23
Köpeğe çarpmamak direksiyonu kırdı, tarlaya uçtu: 2’si çocuk 5 yaralı

Diyarbakır-Elazığ karayolunda seyir halinde bulunan hafif ticari araç sürücüsü, aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Yoldan çıkıp tarlaya uçan araçta bulunan 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.


Kaza, Diyarbakır - Elazığ karayolu 15’inci kilometrede bulunan Yenişehir ilçesi Çelikevler Mahallesi civarında meydana geldi. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu Nusrettin Canseven yönetimindeki 55 EZ 313 plakalı hafif ticari araç, aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için önce yan tarafından bulunan ara yola ardından da tarlaya uçtu. Otomobilin tarlaya uçması sonucunda araç içerisinde bulunan 2’si çocuk 1’i kadın 5 kişi yaralandı.


Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık, 110 itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 110 itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ile birlikte yaralıları sıkıştıkları hafif ticari araçtan çıkararak ambulansa taşıdı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardın Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önleme alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:23
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