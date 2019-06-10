Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Tavşanlı’da Ahmet M. idaresindeki plakasız motosiklet, Tavşanlı - Balıkesir karayolu 3. kilometresinde önüne çıkan köpeğe çarptı. Kazada motosikletten düşerek yaralanan Ahmet M., ihbar üzerine gelen ambulansla Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sürücü tedavi altına alınırken, köpek telef oldu.

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