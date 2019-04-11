Köpeğe av tüfeğiyle ateş edilmiş
Keşan'da tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan sokak köpeğinin vücuduna isabet eden saçmalar ameliyatla çıkarıldı.11 Nisan 2019 Perşembe 14:12
EDİRNE (AA) - Keşan'da tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan sokak köpeğinin vücuduna isabet eden saçmalar ameliyatla çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, vatandaşlar tarafından Danişment köyü sahilinde yaralı halde bulunan sokak köpeği tedavisi için Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ne getirildi.
Köpeğin tüfekle ateş açılması sonucu yaralandığı belirlendi.
Veteriner kliniğinde ameliyata alınan köpeğin vücudundaki saçmalar çıkarıldı.
Köpeğin tedavisi sürüyor.
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