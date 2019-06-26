Koparmanın cezası 60 bin lira!

Zengin floraya sahip Ordu, 130'u endemik olmak üzere bin 700'ün üzerinde kayıtlı bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Akkuş ilçe kırsalında dağlık bölgede haziran ayında kendisini gösteren ve 15-20 günlük ömrü olan soğanlı bitki türü Mis Akkuş Zambağı, meraklıları bölgeye çekiyor.



Orman İşletme Müdürlüğünce korunan türün çiçek açmasıyla birçok bölgeden fotoğraf tutkunları da yöreye gelmeye başladı.

Akkuş Orman İşletme Müdürü Soner Yılmaz, "Mis/Akkuş Zambağı"nın dünyada sadece Akkuş ilçesinde yetiştiğini belirterek, ilk defa 1993 yılında iki bilim adamı tarafından fotoğraflandığını söyledi.





Daha sonra yürütülen bilimsel çalışmalar sonucunda zambağın 1998 yılında literatürde yerini aldığını kaydeden Yılmaz, bitkinin Latince "Lilium Akkusianum" olarak bilindiğini ifade etti.

Yılmaz, yaklaşık 1,5 metre boyunda olan "Mis/Akkuş Zambağı"nın bu aylarda çiçek açmaya başladığını ve görenleri büyülediğini kaydederek, iklim şartlarına göre bitkinin 15-20 gün ömrü olduğunu aktardı.

Bitkinin yaklaşık 2 bin rakımlı yörede yetiştiğini kaydeden Yılmaz, "Mis/Akkuş Zambağı"nın orman sahalarının önemli kısmında görüldüğünü bildirdi.

Her kök cezası 60 bin lira

Yılmaz, Orman Genel Müdürlüğünün taşra birimleri olarak tüm ormanları korumakla görevlendirildiklerini belirterek, "Korumasını yaptığımız bitkilerden biri de Mis/Akkuş Zambağı. Bitki endemik bir tür olduğundan zaten koruma altındadır. Bu zambağın bir tanesinin kökünün koparılması ya da yerinin değiştirilmesinin cezası her bir kök için 60 bin liradır." dedi.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Yılmaz, "Yöre halkımız bu bitkinin yanında yabancı ve şüpheli birini gördüklerinde hemen kolluk kuvvetlerine ve bizlere haber versinler. Kesinlikle bu bitkinin koparılmasına ve taşınmasına müsaade etmesinler." diye konuştu.