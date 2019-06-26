Kopan elektrik telleri tarlayı yaktı Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde elektrik telinin kopması sonucu buğday tarlasında yangın çıktı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde elektrik telinin kopması sonucu buğday tarlasında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi’nde Şaban Cinbaz’a ait ekili buğday tarlasında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangının, elektrik telinin kopması sonucu çıktığı öne sürüldü. Yangında, yaklaşık 1 dönüm alanın kül olduğu belirtildi.

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