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KOP, ’Solucan Gübresi’ projesini yerinde inceledi

KOP Başkanı İhsan Bostancı, KAEÜ’si ile yürütülen ‘Solucan Gübresi’ projesini yerinde inceledi.

15 Mart 2019 Cuma 11:04
KOP, ’Solucan Gübresi’ projesini yerinde inceledi

KOP Başkanı İhsan Bostancı, KAEÜ’si ile yürütülen ‘Solucan Gübresi’ projesini yerinde inceledi.


Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mustafa Kurt ile Akpınar İlçesinde kurulan Davulağıl tesislerinde inceleme yapan KOP Başkanı Bostancı, gelinen aşamaları değerlendirdi. Ziraat Fakültesi tarafından 2018 yılında açılan solucan gübresi kursuna katılarak başarı gösteren ve kursun sonunda KOP’un da destekleri ile solucan gübresi üretimine başlayan Fidan Cantemir’in üretim alanında incelemelerde bulunan KOP Başkanı Bostancı, Rektör Yardımcısı Kurt ve beraberindekiler, üretime başlama ve proje sayesinde elde ettiği başarının öyküsünü Fidan Cantemir’den dinledi. Fidan Cantemir, solucan gübresi projesini hayata geçirmesiyle birlikte eşine ve ailesine destek olduğunu söyledi. KOP’un maddi ve üniversitenin de eğitim desteği ile kendisini geliştirdiğini ve üretime başladığını anlatan Cantemir, aldığı destekle geliştiğini belirtti.


KOP Başkanı İhsan Bostancı, solucan gübresi projesi ile vatandaşın gelir elde etmesinin ve ailesine destek olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyleyerek, daha çok istihdam sağlanması için proje üreten herkese kapılarının açık olduğunu ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile iş birliklerinin artarak devam edeceğini kaydetti. Davulağıl Tesislerine geçerek üniversitenin solucan gübresi uygulama alanında incelemelerde bulunan KOP Başkanı Bostancıprojenin yürütücüsü Ziraat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Fevziye Şüheyda Hepşen Türkay’dan projenin son durumu hakkında bilgiler aldı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:04
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