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Kop Dağı Geçidi buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Bayburt-Erzurum kara yolu, Kop Dağı Geçidi'ndeki buzlanma nedeniyle tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

16 Kasım 2018 Cuma 23:32
Kop Dağı Geçidi buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Alınan bilgiye göre, 2409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde buzlanma sonucu bazı araçlar kaydı. Bölgede yolcu otobüslerinin yanı sıra çok sayıda araç da kayarak ulaşımda aksamaya neden oldu.

Bayburt ve Aşkale Bölge Trafik ekipleri, tedbir amacıyla her iki yönden de yolu trafiğe kapattı.

Kara yolunun trafiğe açılması için ekipler çalışma yürütüyor.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 23:32
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