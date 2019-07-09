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Kooperatifle girdikleri evin maliyeti artınca isyan ettiler

Kahramanmaraş’ta ev sahibi olmak için 30 bin lira peşinat ile kooperatife yazılan aileler, enflasyon sonrası artan maliyetle birlikte ödeyecekleri miktarın artmasına tepki gösterdi.

09 Temmuz 2019 Salı 10:32
Kooperatifle girdikleri evin maliyeti artınca isyan ettiler

Kahramanmaraş’ta ev sahibi olmak için 30 bin lira peşinat ile kooperatife yazılan aileler, enflasyon sonrası artan maliyetle birlikte ödeyecekleri miktarın artmasına tepki gösterdi.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak, artan ev fiyatlarına tepki gösteren aileler, yetkililerden yardım istedi. 2017 yılında yapımına başlanan Yıldız Evlere yazılan aileler, 30 bin lira peşinat ödeyerek kooperatife üye olmuştu. Bölgede evlerin yapımına yaklaşık 2 yıl önce başlanırken, aileler önce inşaatın ağır ilerlemesine, sonra da fiyatların yükseltilmesine tepki gösterdi.


Bu konutların dar gelirli aileler için yapılması ve daha uyguna geleceği için yazıldığını belirten Ayşegül Algan, ’’Biz başvuru yaptığımızda fiyat olarak 90 ve 120 bin lira arasında olacağı söylenmişti. Geçtiğimiz hafta pazar çekilişimiz oldu ve faizler 1.50, evlerin fiyatının da 90 ile 156 bin arası olacağı söylendi. Biz buna itiraz ettik ama yapacağımız hiç bir şey yok dediler. Her şeyin fiyatı yükseldi diye ev fiyatlarını da yükselttiler. Bana şu an 148 bin liralık bir ev çıktı. Dar gelirli aile olarak bunu ben nasıl alayım? Ayrıca bu fiyatı ödedikten sonra ben 3 yıl neden bekleyeyim? Bu fiyata her yerde rahat ev zaten bulurum’’ dedi. Cep telefonunda oluşturdukları grupta mağdur olarak 54 kişinin bulunduğunu belirten Ayşegül Algan, herkesin gelmek istediğini ancak iş nedeniyle daha az sayıda toplanabildiklerini söyledi.


Bu evlere belediye güvencesiyle girdiklerini belirten Ferdi Algan ise şunları kaydetti;


’’Biz eşimizden dostumuzdan para bularak girdik. Zaten asgari ücretle çalışan insanlarız. Fiyatlarda uçtu. Bu fiyatların daha da yükseleceğini söylüyorlar. Ben şimdi 30 bin lira peşinat ödemiştim. 120 bin lira kredi çekmem gerekiyor. Oda bana 10 yıl vade ile 240 bin liraya falan mal oluyor. Ben asgari ücretliyim bunu banka onaylamaz zaten. 240 bin lirayı da ben 20 yılda ödeyemem.’’ İkinci etap başvurularında 50 bin lira peşinat ile yazıldığını söyleyen İdris Dalkara, ’’Bunun üzerine benim bu şekildeki kredi sistemini ödeme gibi bir imkanım yok’’ dedi.


Konuyla ilgili olarak Yıldız Evler Kooperatifi yetkilileri telefonda verdikleri bilgilerde, Vatandaşlarla fiyat üzerine her hangi bir sözleşmenin yapılmadığını ve o dönem verilen rakamların, dönemin maliyetine göre tahmini verildiği, bu dönem artan maliyet yüzünden rakamın artabileceği bildirildi. Yetkililer vatandaşlardan peşinatın dışında da her hangi bir ödeme almadıkları için inşaatın yavaş ilerlediğini, inşaatın daha hızlı ilerlemesi için vatandaşlardan ödeme talep ettiklerini ancak alamadıklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:32
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