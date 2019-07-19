Konya’ya şehit ateşi düştü Pençe 2 Harekatı’nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mustafa Ünal’ın acı haberi Konya’nın Çeltik ilçesine bağlı Kaşören Mahallesi’nde yaşayan ailesine verildi.

Pençe 2 Harekatı’nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mustafa Ünal’ın acı haberi Konya’nın Çeltik ilçesine bağlı Kaşören Mahallesi’nde yaşayan ailesine verildi.

Piyade Uzman Çavuş Mustafa Ünal’ın şehit olmasının ardından yetkililer, şehidin Konya’nın Çeltik ilçesine bağlı Kaşören Mahallesi’nde yaşayan baba ocağına gitti. Yetkililer, şehit haberini ailesine verdi. Şehidin ailesinin evine Türk bayrakları asılırken evin önünde bir ambulans da hazır olarak bekletildi. Dışarıda kurulan çadırda şehit ailesi taziyeleri kabul etmeye başladı. Şehit Önal’ın 24 yaşında ve bekar olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin Cumartesi günü Kaşören Mahallesi’nde defnedileceği belirtildi.

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