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Konya'ya nöbete gelen doktor YHT kazasında yaşamını yitirdi

Ankara'daki kazada, görev yaptığı hastanedeki yoğun bakım nöbeti için yola çıkan çocuk hastalıkları uzmanı Tahsin Ertaş da hayatını kaybetti

13 Aralık 2018 Perşembe 15:49
Konya'ya nöbete gelen doktor YHT kazasında yaşamını yitirdi

KONYA (AA) - Konya'daki Medicana Hastanesinde görev yapan çocuk hastalıkları uzmanı Tahsin Ertaş (48), Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Konya'daki Medicana Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde nöbetçi olan Dr. Tahsin Ertaş, sabah saatlerinde Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile Konya'ya gelmek üzere yola çıktı.

YHT'nin Marşandiz istasyonuna girişi esnasında raylarda bulunan kılavuz tren ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ertaş'ın Ankara'da yaşadığı belirtildi.

- Kazada 5 akademisyen yaralandı

Öte yandan KTO Karatay Üniversitesine ders vermek üzere Ankara-Konya seferini yapan YHT'de bulunan 5 akademisyen de kazada yaralandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara’da ikamet eden ve sabah treni ile üniversitemize ders vermek üzere gelmekte olan akademisyenlerimizden kazada yaralananlar olmuştur. Prof. Dr. Nurgün Platin, Doç. Dr. Ayşe Derya Kahraman, misafir öğretim üyemiz Doç. Dr. Bülent Elbasan, Dr. Öğr. Üyesi Bülent Bingöl ve Dr. Öğr. Üyesi Özlem Tekdemir Dökeroğlu yaralılar arasında yer almaktadır. Akademisyenlerimize Ankara'da gerekli tıbbi müdahaleler yapılmakta olup, üniversite olarak sağlık durumlarını yakından takip etmekteyiz. KTO Karatay Üniversitesi olarak çalışma arkadaşlarımız ve kazada yaralanan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar, hayatını kaybedenlere ise Allah'tan rahmet dileriz."

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 15:49
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