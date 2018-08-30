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Konyaspor'dan zor durumda bulunan Eskişehirspor'a büyük destek

Çok zor dönemlerden geçen 1. Lig ekibi Eskişehirspor'a destek olan Süper Lig takımı Konyaspor, geçmiş döneme ait borçları erteleyip muvafakat belgesi verdi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 18:24
Konyaspor'dan zor durumda bulunan Eskişehirspor'a büyük destek

Kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Eskişehirspor'a destek olan Atiker Konyaspor, geçmiş döneme ait borçları erteleyip muvafakat belgesi verdi.

Yeni transferlerine lisans çıkaramayan Eskişehirspor zor günlerden geçiyor.

Bu zor günlerde kardeş takım Eskişehirspor'un yanında yer alan Atiker Konyaspor, geçmiş dönem borçlarını erteleme kararı aldı. Ayrıca Atiker Konyaspor'dan Eskişehirspor'a kiralık giden Emre Can Atila ve Erdon Daci'nin lisanlarının çıkartılması için gereken meblağlarla ilgili muvafakat belgesi verildi.

"KARDEŞ KULÜBÜMÜZ ATİKER KONYASPOR'A..."

 

Bu adımların ardından Eskişehirspor cephesinden bir açıklama yapılarak, "Kulübümüzün bulunduğu bu zor dönemde, Atiker Konyaspor'a geçmiş dönemlere ait borçların ertelenmesi, Emre Can Atilla ve Erdon Daci'nin lisansların çıkartılabilmesi için gereken meblağlarla ilgili muvafakat Atiker Konyaspor Kulübü tarafından verilmiştir. Ayrıca, futbolcu kardeşlerimiz Emre Can Atila ve Erdon Daci'nin kulübümüze transferlerinde kolaylık sağlayan ve kulübümüzün yanında olan kardeş kulübümüz Atiker Konyaspor, Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Kulluk ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz" denildi.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 18:24
  1. Eskişehirspor
  2. Can Atilla
  3. Konyaspor
  4. Emre Can
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