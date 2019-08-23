Konyaspor'dan Galatasaray'a 3 yıldızlı misilleme!
Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray'a konuk olacak Konyaspor, rakibinin sosyal medyadaki maç anonsunda logosunu yanlış kullanmasına, espirili bir misilleme ile cevap verdi.23 Ağustos 2019 Cuma 16:03
Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 2. hafta maçında Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Konyaspor, rakibinin sosyal medyadaki maç anonsunda logosunu yanlış kullanmasına, espirili bir şekilde yanıt verdi.
Sarı-Kırmızılı takım maç duyurusu görselinde Konyaspor'un 1981 tarihli eski logosunu kullanınca, Yeşil-Beyazlı kulüp de Galatasaray'ın hatasına göndermede bulunarak üç yıldızlı logo görseliyle maç anonsu yaptı.
Konya ekibi, "Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşıyoruz!" paylaşımında Galatasaray'ın, her 5 şampiyonluk için verilen yıldızlardan birini sildi ve 3 yıldızlı logoyu paylaştı. Eski logosunda 1981 yazan Konyaspor'un yeni logosunda 1922 yazıyor.
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