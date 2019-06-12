0553 313 94 23

Konyaspor'da Hilmi Kulluk güven tazeledi

- Yeşil-beyazlı kulübün olağanüstü genel kurulunda Hilmi Kulluk, geçerli oyların tamamını alarak yeniden başkan seçildi- Kulüp başkanı Hilmi Kulluk: "Şu an Türkiye'de en az borcu olan kulüplerden biri Konyaspor'dur. Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray'ın borcuna bakın, yine bizim borcumuz çevrilebilir durumdadır"- "Şu an yayıncı kuruluş çıkmak istiyor. Federasyona diyor ki 'Ben satış yapamıyorum, zarar ediyorum', ve bir hesap çıkarmışlar, Türkiye Futbol Federasyonuna verdiği teminatı yakarsa zararı daha az oluyor, devam ederse zararı daha çok oluyor. Belki öyle bir gün gelecek ki o gelirler de gelmeyecek, iş daha da kötüye gidecek. En büyük gelirimiz yayıncı kuruluş, onlar da çıkmak istiyor"

12 Haziran 2019 Çarşamba 21:47
Konyaspor'da Hilmi Kulluk güven tazeledi


KONYA (AA) - Konyaspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Hilmi Kulluk, yeniden başkanlığa seçildi.

Selçuklu Kongre Merkezi Oditoryum Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, divan başkanlığı oluşturuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan başkanlık kurulu faaliyet raporu okundu.

Yeşil-beyazlı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda tek aday olan Kulluk, geçerli oyların tamamını alarak güven tazeledi.

Toplantıda, yönetim kurulu raporunun ardından gelir gider raporu ve bilançolar okundu. Kulübün net borcunun 60 milyon 482 bin lira olduğu açıklandı. Bağımsız denetim raporu da delegelere sunuldu. Hesap ve raporlar ile tüzük tadilatı oy birliği ile kabul edildi.

Hilmi Kulluk, genel kuruldaki konuşmasında, Türkiye'de en az borcu bulunan kulüplerden biri olduklarını söyledi.

Göreve geldikleri andan itibaren şeffaf bir yönetim anlayışı ile hareket ettiklerini aktaran Kulluk, şunları kaydetti:

"Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yapmadık. Bütün aldığımız her şey kayıt altındadır. İsteyen bütün delegeler, gelip kulüpte yapılan harcamaları inceleyebilir. Şu an Türkiye'de en az borcu olan kulüplerden biri Konyaspor'dur. Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray'ın borcuna bakın, yine bizim borcumuz çevrilebilir durumdadır. Bizim tek yürek olup sponsorla, reklamla gelirlerimizi artırmamız lazım. Kulüpler Birliğinden gelen yazıda '18 Haziran'da toplantı var' deniliyor. Toplantının gündemi, yayıncı kuruluşun ödeme talebini görüşmek üzere. Şu an yayıncı kuruluş çıkmak istiyor. Federasyona diyor ki 'Ben satış yapamıyorum, zarar ediyorum', ve bir hesap çıkarmışlar, Türkiye Futbol Federasyonuna verdiği teminatı yakarsa zararı daha az oluyor, devam ederse zararı daha çok oluyor. Belki öyle bir gün gelecek ki o gelirler de gelmeyecek, iş daha da kötüye gidecek. En büyük gelirimiz yayıncı kuruluş, onlar da çıkmak istiyor. Bu, diğer kulüpler için de geçerli. İşte Bursaspor örneği. 400 milyon lira borçla küme düştü. Bizim borçlarımız ise çevrilebilir durumda."

Kulluk, takımdan gönderilen oyuncularla ilgili eleştiriler üzerine, "Gönderdiğimiz oyuncular Manyama, Eto'o, Halil İbrahim Sönmez, Eren Albayrak, Eze ve Moke. Eto'o'yu yollamasaydık, bonus ve masraflarını eklediğiniz zaman yıllık 3 milyon avroya mal oluyordu. Ben 1 milyon 350 bin avro verip yolladım. Ben şimdi hata mı ettim? Borç 150-160 milyon liraya çıkacaktı. Eze'yi malum herkes biliyor. Denizlispor'a gitti. 'Oyuncu diye yolladınız, çamaşır makinesi çıktı.' dediler. Manyama ise bildiğim kadarıyla hiçbir yerde oynamıyor. Moke de boşta. İsterseniz yarın gidip alıp geleyim." ifadelerini kullandı.

Konyaspor'da ikinci dönemini geçirecek olan başkan Hilmi Kulluk'un listesinde şu isimler bulunuyor:

Selçuk Aksoy (İkinci Başkan), Celalettin Yılmaz, Mehmet Günbaş, Osman Koçak, Mustafa Aydınalp, Mehmet Güven Öten, Kani Uğur Öncan, Bünyamin Yakup Sarıtaş, Zahir Renklibay, Mustafa Genç, Ahmet Büyükateşli, Fuat Kunduracı, Ali Kemal Işıkçeviren, Abdulkerim Selek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 21:47
  1. Hilmi Kulluk
  2. Konyaspor
  3. Konyaspor Kulübü
  4. Olağanüstü seçimli genel kurul

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzde Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri için 4 yıllık, belediye başkanlığı seçimleri için 5 yıllık bir dönem var. Bu süreler eksiklerimizi tamamlamaya, kırgınlıkları tamir etmeye, yeni bir sesle yeni bir solukla yeni bir anla
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzde..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni askerlik..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yükümlü..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni askerlik..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Askerlikte..
    6. Konyaspor'da Hilmi Kulluk güven tazeledi
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda AK..
    8. Arap ülkelerinden Suudi Arabistan'a..
    9. "Ürdün, Fas ve Mısır Bahreyn'deki..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Bu yapıdan bir..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hepsi de gayet..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(F-35 projesi)..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye..
    17. Erdoğan: "(S-400) Uygun fiyatla..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu..
    19. SpaceX Kanada'ya ait 3 uyduyu uzaya..
    20. Bariyerlere çarpan tırlar ulaşımı..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye S400..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunların..
    23. Hentbolda maçın ardından
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "YPG ve PYD,..
    25. Amasya Genelgesi'nin 100. yılı..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir şeyin..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize verilen..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'da da,..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye..
    'Blöf yapmıyorum' dedi ve tüm dünyaya duyurdu: ABD daha önce benim gibi bir düşmanla karşılaşmadı
    'Blöf yapmıyorum' dedi ve tüm dünyaya duyurdu: ABD daha önce benim gibi bir düşmanla karşılaşmadı
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş