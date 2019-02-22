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Konyaspor yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

- Atiker Konyaspor, Süper Lig'deki son 7 maçında 3 galibiyet ve 4 beraberlikle yenilmezlik serisi yakaladı - Kulüp asbaşkanı Recep Çınar:"Konyaspor 7 maçtır yenilmiyor, inşallah bundan sonra da yenilmez. Aykut hocanın, dolayısıyla da Atiker Konyaspor'un kolay kolay yenilmemesi ve takımın yükselen performansı bana göre sistemle alakalı bir durum"- "Benim kişisel düşüncem, sezonu 50 puanın üzerinde tamamlayacağımız doğrultusunda. 51 olur ama 49 olmaz, diye düşünüyorum"

22 Şubat 2019 Cuma 11:30
Konyaspor yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor


KONYA - BASİR GÜLÜM - Spor Toto Süper Lig'deki son 7 maçında yenilmeyen ve 13 puan toplayan Atiker Konyaspor, 23. hafta mücadelesinde de seriyi devam ettirmeyi hedefliyor.

Yeşil-beyazlılar, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından ligin 13. haftası öncesinde göreve getirilen Aykut Kocaman yönetiminde çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Kocaman yönetimindeki tek yenilgisini 15. haftadaki Trabzonspor maçında (3-0) alan Konyaspor, ardından 7 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Konya ekibi bu periyotta 3 galibiyet alırken 4 maçta berabere kaldı ve hanesine 13 puan yazdırdı.

Süper Lig'de pazar günü İstikbal Mobilya Kayserispor'la karşılaşacak Atiker Konyaspor, seriyi 8 maça çıkarmayı amaçlıyor.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde 2015-2016 sezonunda özellikle iç sahada etkili bir performans sergileyen yeşil-beyazlı ekip, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarını kapsayan periyotta 18 iç saha maçında 13 galibiyet, 5 beraberlikle yenilmezlik serisi yakalamıştı.


- Asbaşkan Çınar: "İşin başında inanmak var"


Konyaspor'un kurumsal iletişimden sorumlu asbaşkanı Recep Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeşil-beyazlı ekibin son dönemde güzel bir ivme yakalayarak yükselişe geçtiğini söyledi.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın takımlarının kolay kolay yenilmediğini anlatan Çınar, "Konyaspor 7 maçtır yenilmiyor, inşallah bundan sonra da yenilmez. Aykut hocanın, dolayısıyla da Atiker Konyaspor'un kolay kolay yenilmemesi ve takımın yükselen performansı bana göre sistemle alakalı bir durum. Tabii ki işin başında inanmak var. Camiada herkes birbirine inanıyor ve birbirine yardımcı olma noktasında cimrilik yapmıyor. Atiker Konyaspor, takım olmanın, çok çalışmanın ve başarıya inanmanın verdiği ruh haliyle yoluna devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.


- "Konyaspor ve Aykut Kocaman birbirlerine çok yakışıyor"

Konyaspor camiası ile Aykut Kocaman'ın frekanslarının çok iyi tuttuğuna dikkati çeken Çınar, şunları kaydetti:

"Atiker Konyaspor ve Aykut Kocaman birbirlerine çok yakışıyor. Konyaspor'un bu başarısını ya da yükselişini Aykut hocanın teknik direktörlük kalitesine, tecrübesine, iş ahlakına ve disiplinine bağlıyorum. Bunun yanında, takım hemen hemen Aykut hocanın kendi kurduğu takım gibi. Aykut hoca oyuncuların, oyuncular da Aykut hocanın dilinden anlıyorlar. Oyuncularla mükemmel bir diyaloğu var. Bu da başarıyı getiren etkenlerden birisi diye düşünüyorum."

Konyaspor'un öz güvene sahip bir takım olduğunu vurgulayan Çınar, "Bu öz güvenin sahaya yansıması noktasında da bir sıkıntı olmadığına göre benim kişisel düşüncem, sezonu 50 puanın üzerinde tamamlayacağımız doğrultusunda. 51 olur ama 49 olmaz, diye düşünüyorum. 50 puan üstü bizim ligi en iyi yerde bitireceğimizin bir göstergesi olabilir. Avrupa'ya gider miyiz, bütün temennimiz bu doğrultuda." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:30
  1. Atiker Konyaspor
  2. Atiker Konyaspor As Başkanı Çınar
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. yenilmezlik serisi

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