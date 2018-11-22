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Konyaspor, Galatasaray galibiyetine hasret

- Yeşil-beyazlı ekip, Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı son 23 maçı kazanamadı- Rakibiyle İstanbul'da 17 kez karşılaşan Konyaspor, 15 kez mağlup oldu, 2 kez berabere kaldı, deplasmanda 3 puana ulaşamadı- İki takım arasında ligde geride kalan 34 maçtan 27'sinde Galatasaray, 2'sinde Konyaspor galip geldi

22 Kasım 2018 Perşembe 09:25
Konyaspor, Galatasaray galibiyetine hasret


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, rakibi karşısında uzun süredir galip gelemiyor.

Rıza Çalımbay ile yollarını ayırarak teknik direktörlüğe Aykut Kocaman'ı getiren yeşil-beyazlı ekip, ligde Galatasaray'ı 23 maçtır yenemiyor.

Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003'te evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 23 karşılaşmadan 19'unu yitirdi, 4'ünde berabere kaldı, 15 yılı aşkın süredir 3 puana ulaşamadı.


- Konyaspor deplasmanda galip gelemedi


Atiker Konyaspor, lig tarihinde Galatasaray ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kazanamadı.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 17 lig maçından 15'ini sarı-kırmızılılar kazandı, 2'si berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.

Konyaspor deplasmandaki puanlarını 2006-2007'de 3-3, 2015-2016'da da 0-0'lık beraberliklerle aldı.

İstanbul'da ev sahibi ekip 45, konuk takım ise 13 gol attı.


- Süper Lig'de 35. randevu


Galatasaray ile Atiker Konyaspor, Süper Lig'de yarın 35. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 34 lig maçından 27'sini Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 70 golüne, yeşil-beyazlılar 19 golle yanıt verebildi.

Geçen sezonki maçları Galatasaray, deplasmanda 2-0, evinde de 2-1'lik skorlarla kazandı.


- En farklı skorlu galibiyetler


2007-2008 sezonunda İstanbul'da yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazanırken bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki iki galibiyetini de 1-0'lık sonuçlarla aldı.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 09:25
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  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPER LİG

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