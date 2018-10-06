Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Atiker Konyaspor-BJK maçının hakemi kim?

Spor Toto Süper Lig'in 8. Haftasında 14 puanla 4. Sırada yer alan Beşiktaş, Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor 11 puanla 8. Sırada yer almakta. Peki Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve maçın hakemi kim? Atiker Konyaspor Beşiktaş maçını kim yönetecek?

Yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.30. Konyaspor-Beşiktaş maçı beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi ise Ümit Öztürk yönetecek.Geçen hafta evinde Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş, Atiker Konyaspor'u da mağlup ederek Süper Lig'de üst üste ikinci galibiyetini almaya çalışacak. Beşiktaş, ligde yaptığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 14 puan topladı.

Siyah-beyazlı takım deplasmanda zorlanıyor

Beşiktaş, bu sezon dış sahada oynadığı 7 maçta galibiyet almakta zorlandı. Ligde 3 deplasman maçına çıkan siyah-beyazlı takım, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup ederken, Bursaspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarından 1-1'lik skorlarla ayrıldı. Beşiktaş, ligdeki 3 deplasman maçında 5 puan toplayabildi. Siyah-beyazlı takım, deplasmandaki kötü performansını Avrupa kupalarında da sürdürdü. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon şu ana dek dış sahada 4 maç yapan Beşiktaş, yine bunların sadece birini kazanabildi. B36 Torshavn'ı 2-0 yenen siyah-beyazlılar, deplasmanda LASK Linz'e 2-1 ve Malmö'ye 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, Partizan'a konuk olduğu karşılaşmayı ise 1-1 berabere tamamladı.

Caner Erkin forma giyecek mi?

Kırmızı kart cezasını tamamlayan Caner Erkin, yarınki mücadelede forma giyebilecek. Fenerbahçe ile oynanan maçta çift sarıdan kırmızı kart gören ve cezası nedeniyle Kayserispor karşılaşmasında görev alamayan Caner'in, sakatlığı henüz geçmeyen Adriano Correia'nın yokluğunda yarın sol bekte oynaması bekleniyor. Beşiktaş, Malmö ile oynadığı maça yedek başlayan Ricardo Quaresma, Ryan Babel ve Oğuzhan Özyakup'un da yarın ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.