Konyaspor Antalyaspor maçı canlı takip Süper Lig’in 3. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. İşte, Konyaspor Antalyaspor maçı canlı takip. Zorlu mücadelenin tüm detayları…

Süper Lig’in 3. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. İşte, Konyaspor Antalyaspor maçı canlı takip. Zorlu mücadelenin tüm detayları… Karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalıyor. CANLI MAÇ SONUCU: 0-0

Konyaspor ilk 11’i SERKAN KIRINTILI ALİ TURAN JENS JONSSON ÖMER ALİ ŞAHİNER MARKO JEVTOVIC RIAD BAJIC DENI MILOSEVIC MARIN ANICIC FERHAT ÖZTORUN ERDON DACI NEJC SKUBIC Antalyaspor 11'i RUUD JORGE BOFFIN DIEGO ANGELO DE OLIVEIRA BAHADIR ÖZTÜRK DOĞUKAN SİNİK DA SILVA BLANCO LESCHUK UFUK AKYOL SERDAR ÖZKAN ONDREJ CELUSTKA NAZIM SANGARE AATIF CHAHECHOUHE

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