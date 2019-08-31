Konyaspor Antalyaspor maçı canlı takip
Süper Lig’in 3. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. İşte, Konyaspor Antalyaspor maçı canlı takip. Zorlu mücadelenin tüm detayları…31 Ağustos 2019 Cumartesi 19:00
Süper Lig’in 3. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. İşte, Konyaspor Antalyaspor maçı canlı takip. Zorlu mücadelenin tüm detayları…
Karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk
Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalıyor.
CANLI MAÇ SONUCU: 0-0
Konyaspor ilk 11’i
SERKAN KIRINTILI
ALİ TURAN
JENS JONSSON
ÖMER ALİ ŞAHİNER
MARKO JEVTOVIC
RIAD BAJIC
DENI MILOSEVIC
MARIN ANICIC
FERHAT ÖZTORUN
ERDON DACI
NEJC SKUBIC
Antalyaspor 11'i
RUUD JORGE BOFFIN
DIEGO ANGELO DE OLIVEIRA
BAHADIR ÖZTÜRK
DOĞUKAN SİNİK
DA SILVA
BLANCO LESCHUK
UFUK AKYOL
SERDAR ÖZKAN
ONDREJ CELUSTKA
NAZIM SANGARE
AATIF CHAHECHOUHE
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