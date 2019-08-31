Konyaspor Antalyaspor maçı canlı izle Süper Lig’in 3. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. İşte, Konyaspor Antalyaspor maçı canlı takip. Zorlu mücadelenin tüm detayları…

Süper Lig’in 3. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. İşte, Konyaspor Antalyaspor maçı canlı takip. Zorlu mücadelenin tüm detayları… Karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalıyor. CANLI MAÇ SONUCU: 2-2

Goller: Dk.60. Bajic, Dk.75 Miya / Dk.16 Serdar Özkan (p) Konyaspor ilk 11’i SERKAN KIRINTILI ALİ TURAN JENS JONSSON ÖMER ALİ ŞAHİNER MARKO JEVTOVIC RIAD BAJIC DENI MILOSEVIC MARIN ANICIC FERHAT ÖZTORUN ERDON DACI NEJC SKUBIC Antalyaspor 11'i RUUD JORGE BOFFIN DIEGO ANGELO DE OLIVEIRA BAHADIR ÖZTÜRK DOĞUKAN SİNİK DA SILVA BLANCO LESCHUK UFUK AKYOL SERDAR ÖZKAN ONDREJ CELUSTKA NAZIM SANGARE AATIF CHAHECHOUHE MAÇTAN DAKİKALAR 9. dakikada Sangare’nin sağ çaprazdan ceza sahası içine orta şut karışımı vuruşunda top kaleci Serkan’da kaldı. 14. dakikada ceza sahası içerisinde Ali Turan’ın müdahalesiyle Serdar Özkan yerde kalırken hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını işaret etti. 16. dakikada topun başına geçen Serdar Özkan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1 27. dakikada orta sahadan Milosevic’in pasında topla buluşan Bajic’in ceza sahası içinde çektiği şut savunmaya çarptı. Geri dönen topu önünde bulan Milosevic’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak hakem Ümit Öztürk VAR hakemlerinin Milosevic’in pozisyon başlangıcında orta alanda topa elle müdahale ettiği uyarısı üzerine golü geçersiz saydı. 36. dakikada uzun topla ceza sahası önünde buluşan Balonco’nun şutunda kaleci Serkan topu kornere çeldi. Stat: Konya Büyükşehir Belediye Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin Konyaspor: Serkan, Ferhat, Ali Turan, Anicic, Skubic, Jonsson, Ömer Ali, Milosevic, Erdon Daci, Jevtovic, Bajic Antalyaspor: Boffin, Celustka, Angelo, Bahadır, Sangare, Doğukan, Ufuk, Aatif, Fernando, Serdar Özkan, Blanco Gol: Serdar Özkan (dk. 16 pen.)(Antalyaspor)

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