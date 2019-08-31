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Konyaspor Antalyaspor maçı canlı izle

Süper Lig’in 3. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. İşte, Konyaspor Antalyaspor maçı canlı takip. Zorlu mücadelenin tüm detayları…

31 Ağustos 2019 Cumartesi 19:00
Konyaspor Antalyaspor maçı canlı izle

Süper Lig’in 3. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. İşte, Konyaspor Antalyaspor maçı canlı takip. Zorlu mücadelenin tüm detayları…

Karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk

Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalıyor.

CANLI MAÇ SONUCU: 2-2

Goller: Dk.60. Bajic, Dk.75 Miya /  Dk.16 Serdar Özkan (p)

Konyaspor ilk 11’i 

SERKAN KIRINTILI

ALİ TURAN

JENS JONSSON

ÖMER ALİ ŞAHİNER

MARKO JEVTOVIC

RIAD BAJIC

DENI MILOSEVIC

MARIN ANICIC

FERHAT ÖZTORUN

ERDON DACI

NEJC SKUBIC

Antalyaspor 11'i

RUUD JORGE BOFFIN

DIEGO ANGELO DE OLIVEIRA

BAHADIR ÖZTÜRK

DOĞUKAN SİNİK

DA SILVA

BLANCO LESCHUK

UFUK AKYOL

SERDAR ÖZKAN

ONDREJ CELUSTKA

NAZIM SANGARE

AATIF CHAHECHOUHE

MAÇTAN DAKİKALAR 

9. dakikada Sangare’nin sağ çaprazdan ceza sahası içine orta şut karışımı vuruşunda top kaleci Serkan’da kaldı.

14. dakikada ceza sahası içerisinde Ali Turan’ın müdahalesiyle Serdar Özkan yerde kalırken hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını işaret etti.

16. dakikada topun başına geçen Serdar Özkan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1

27. dakikada orta sahadan Milosevic’in pasında topla buluşan Bajic’in ceza sahası içinde çektiği şut savunmaya çarptı. Geri dönen topu önünde bulan Milosevic’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak hakem Ümit Öztürk VAR hakemlerinin Milosevic’in pozisyon başlangıcında orta alanda topa elle müdahale ettiği uyarısı üzerine golü geçersiz saydı.

36. dakikada uzun topla ceza sahası önünde buluşan Balonco’nun şutunda kaleci Serkan topu kornere çeldi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

Konyaspor: Serkan, Ferhat, Ali Turan, Anicic, Skubic, Jonsson, Ömer Ali, Milosevic, Erdon Daci, Jevtovic, Bajic

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Angelo, Bahadır, Sangare, Doğukan, Ufuk, Aatif, Fernando, Serdar Özkan, Blanco

Gol: Serdar Özkan (dk. 16 pen.)(Antalyaspor)

 

 

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 19:15
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