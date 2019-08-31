Konyaspor Antalyaspor maçı canlı izle
Süper Lig’in 3. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. İşte, Konyaspor Antalyaspor maçı canlı takip. Zorlu mücadelenin tüm detayları…31 Ağustos 2019 Cumartesi 19:00
Süper Lig’in 3. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. İşte, Konyaspor Antalyaspor maçı canlı takip. Zorlu mücadelenin tüm detayları…
Karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk
Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalıyor.
CANLI MAÇ SONUCU: 2-2
Goller: Dk.60. Bajic, Dk.75 Miya / Dk.16 Serdar Özkan (p)
Konyaspor ilk 11’i
SERKAN KIRINTILI
ALİ TURAN
JENS JONSSON
ÖMER ALİ ŞAHİNER
MARKO JEVTOVIC
RIAD BAJIC
DENI MILOSEVIC
MARIN ANICIC
FERHAT ÖZTORUN
ERDON DACI
NEJC SKUBIC
Antalyaspor 11'i
RUUD JORGE BOFFIN
DIEGO ANGELO DE OLIVEIRA
BAHADIR ÖZTÜRK
DOĞUKAN SİNİK
DA SILVA
BLANCO LESCHUK
UFUK AKYOL
SERDAR ÖZKAN
ONDREJ CELUSTKA
NAZIM SANGARE
AATIF CHAHECHOUHE
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Sangare’nin sağ çaprazdan ceza sahası içine orta şut karışımı vuruşunda top kaleci Serkan’da kaldı.
14. dakikada ceza sahası içerisinde Ali Turan’ın müdahalesiyle Serdar Özkan yerde kalırken hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını işaret etti.
16. dakikada topun başına geçen Serdar Özkan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1
27. dakikada orta sahadan Milosevic’in pasında topla buluşan Bajic’in ceza sahası içinde çektiği şut savunmaya çarptı. Geri dönen topu önünde bulan Milosevic’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak hakem Ümit Öztürk VAR hakemlerinin Milosevic’in pozisyon başlangıcında orta alanda topa elle müdahale ettiği uyarısı üzerine golü geçersiz saydı.
36. dakikada uzun topla ceza sahası önünde buluşan Balonco’nun şutunda kaleci Serkan topu kornere çeldi.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin
Konyaspor: Serkan, Ferhat, Ali Turan, Anicic, Skubic, Jonsson, Ömer Ali, Milosevic, Erdon Daci, Jevtovic, Bajic
Antalyaspor: Boffin, Celustka, Angelo, Bahadır, Sangare, Doğukan, Ufuk, Aatif, Fernando, Serdar Özkan, Blanco
Gol: Serdar Özkan (dk. 16 pen.)(Antalyaspor)
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