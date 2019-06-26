Konya’nın birincileri, Başkan Kılca’yı ziyaret etti

Konya’nın merkez Karatay ilçesinde, Liselere Geçiş Sınavında (LGS) tam puan alarak Konya birincisi olan Ayşegül Ebrar Öksüz ile Zeynep Baysal ve Türkiye Şampiyonalarında dereye giren Şehit Üsteğmen Mehmet Düzenli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’yı ziyaret etti.

LGS’de tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan alan Karatay Hürriyet Ortaokulu öğrencisi Ayşegül Ebrar Öksüz ve İsa Can Bezirci Ortaokulu öğrencisi Zeynep Baysal, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’yı makamında ziyaret etti. Öğrencilere ziyaretlerinde Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Büyükmanav da eşlik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Eğitim bizim öncelikli konularımızdan bir tanesi. Bizim amacımız, özellikle bu şekilde başarı grafiğini bir kademe daha yukarıya çıkaran yavrularımıza imkanlar dahilinde destek olabilmek. Geleceğin mutlu, kalkınmış ve huzurlu büyük Türkiye’si çocuklarımızın ve gençlerimizin çok iyi şekilde eğitilmesine bağlıdır. Gençlerimiz gelecekte bu şehri ve bu ülkeyi omuzlayacaklar. Sizler bizim yarınlarımızsınız. Bu nedenle gençlerimizin eğitimi için Karatay Belediyesi olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Başkan Hasan Kılca; öğrencilere bisiklet hediye ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Öte yandan, Türkiye Şampiyonalarında dart, hokey, atletizm, ragbi dallarında üç birincilik ve bir ikincilik kazanan Şehit Üsteğmen Mehmet Düzenli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri de Başkan Hasan Kılca’yı ziyaret etti. Yapılan ziyaretlerden ve kazanılan başarılardan büyük onur ve gurur duyduğunu dile getiren Kılca, ’Sporun içinde olmanız, eğitim hayatınızdaki başarıları spor hayatınıza taşımanız, bizleri çok mutlu ediyor’ diyerek sporcuları tebrik etti. Başkan Kılca, Karatay Yaz Spor Okulları projesiyle de Karatay’da yine büyük başarılara imza atılacağını kaydetti. Ziyaretlerinin ardından genç sporcular kazandıkları kupalarıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile hatıra fotoğrafı çektirdi.