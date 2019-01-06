Konya'nın bazı ilçelerinde okullar tatil edildi
Konya'nın 9 ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.06 Ocak 2019 Pazar 22:08
Konya şehir merkezi ile bazı ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Akören, Bozkır, Hadim, Taşkent, Seydişehir, Ahırlı, Hüyük ve Yalıhüyük ilçelerindeki okullarda yarın eğitime ara verildi.
Beyşehir ilçesinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği duyurulmuştu.
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