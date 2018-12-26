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Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime ara verildi

12 ilçede eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu

26 Aralık 2018 Çarşamba 00:35
Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime ara verildi

KONYA (AA) - Konya'nın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Konya'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Yunak, Çeltik, Sarayönü, Derbent, Kulu, Ilgın, Tuzlukçu, Akşehir, Doğanhisar, Altınekin, Cihanbeyli ve Kadınhanı ilçelerindeki okullarda 26 Aralık Çarşamba günü eğitime ara verildi.

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 00:35
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