0553 313 94 23

Konya'nın 12 ilçesinde eğitime ara verildi

16 Ocak 2019 Çarşamba 22:55
Konya'nın 12 ilçesinde eğitime ara verildi

KONYA (AA) - Konya'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 ilçedeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Seydişehir, Ereğli, Taşkent, Ahırlı, Yalıhüyük, Doğanhisar, Derbent, Hadim, Güneysınır, Karapınar ve Emirgazi ilçeleri ile Halkapınar ilçesinin Delimahmutlu ve Çakıllar mahallelerinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün (17 Ocak Perşembe) süreyle tatil edildi.

Halkapınar ilçe merkezinde ise sadece taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 22:55
  1. kar tatili

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "3. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu
    1. "3. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması"..
    2. Muş'ta yarın okullar tatil mi? Muş 17..
    3. Samsun'un 4 ilçesinde eğitime kar engeli
    4. Manisa'da eğitime kar engeli
    5. Fransız bakan May'in teklifini..
    6. GÜNCELLEME - Konya'da otomobil tırla..
    7. Yunanistan'da Başbakan Aleksis..
    8. Konya'da yarın okullar tatil mi? Konya..
    9. Maçın ardından
    10. Çorum'da yarın okullar tatil mi? Çorum..
    11. Kenevir üretiminde üniversite-üretici..
    12. Sarı yeleklilerin gösterileri..
    13. "Parlamentoda olmam gerekiyor" dedi,..
    14. Sri Lanka dış borçlarını ödeyebilmek..
    15. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdünlü ve..
    16. Şanlıurfa'da hırsızlık iddiası
    17. May, güvenoyu almayı başardı
    18. İstanbulspor'da Akaminko 4 hafta yok
    19. Fiyatı dolar ve eurodan daha hızlı..
    20. Çumra halkından Doğu Türkistan'a..
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?