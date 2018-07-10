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Konyalı şehit Uzman Çavuş Cevizci'yi, 5 bin kişi uğurladı

Güce ilçesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci (24), memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

10 Temmuz 2018 Salı 15:30
Konyalı şehit Uzman Çavuş Cevizci'yi, 5 bin kişi uğurladı

Giresun'un Güce ilçesi kırsalında, İl Jandarma Özel Harekat Komutanlığı'nca dün sabah terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada, Jandarma Özel Harekat Taburu Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci ağır yaralandı. Sağlık görevlilerince ambulansla Güce Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cevizci, ilk müdahalesinin ardından Tirebolu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Cevizci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

KUNDAĞINDA BABASINA VEDA ETTİ

Evli ve 1 çocuk babası şehit Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin cenazesi dün memleketi Konya'nın Ilgın ilçesine getirilerek hastane morguna konuldu. Şehit Cevizci'nin cenazesi bugün morgdan alınarak helallik için baba evine getirildi. Şehidin cenazesi alınan helalliğin ardından dini ve askeri törenin yapılacağı Yukarı Çiğil Mahallesi meydanına getirildi. Burada şehit Cevizci'nin 1,5 aylık bebeği Mehmet Akif Cevizci'nin bulunduğu kundak yakınları tarafından babasının tabutunun üzerine bırakıldı. Bir askeri yetkili de bebeğin elini babasının tabutuna sürdü.

Törene Konya Vali Yardımcısı Mehmet Usta Jandarma Genel Komutanlığı, Lojistik Komutanı Tuğgeneral Münir Güzel, Ak Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Hacı Ahmet Özdemir, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, şehidin ailesi, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Şehit Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin cenazesi Yukarı Çiğil Mahallesi meydanında kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 15:30
  1. Konya
  2. Giresun
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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