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Konyalı şehidin adı Kur’an Kursu’nda yaşatılacak

İstanbul Beşiktaş’ta 2016 yılında bombalı terör saldırısında şehit olan polis memuru Metin Düzgün’ün hatırası, şehitlik tazminatının tamamıyla, ailesi tarafından yaptırılan ve şehidin isminin verildiği Kur’an Kursu’nda yaşatılacak.

15 Şubat 2019 Cuma 17:15
Konyalı şehidin adı Kur’an Kursu’nda yaşatılacak

İstanbul Beşiktaş’ta 2016 yılında bombalı terör saldırısında şehit olan polis memuru Metin Düzgün’ün hatırası, şehitlik tazminatının tamamıyla, ailesi tarafından yaptırılan ve şehidin isminin verildiği Kur’an Kursu’nda yaşatılacak.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyalı şehit polis memuru Metin Düzgün’ün ailesi tarafından oğullarının adına yaptırılan Kuran Kursu’nun açılışına katıldı. Bosna Hersek Mahallesinde bulunan İbrahim Hakkı Konyalı Camisinin altında hizmet verecek Şehit Metin Düzgün Erkek Kur’an Kursu’nun açılışı Konya protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış törenine, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fidan Yüksel, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, il müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve şehit yakınları katıldı.


Açılışta konuşan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, şehit ailesinin çok hayırlı bir işe imza attığını belirterek, “Böyle vatansever insanlarımız oldukça bizim bileğimizi dünyada kimse bükemez. Kur’an-ı Kerim’in öğretileceği, anlaşılacağı ve hayatımızın rehberi olan Allah kelamının tam manasıyla anlaşılıp hayatımıza tatbik edeceğimiz bir kursu açma şerefine nail oluyoruz. Bütün şehitlerimize de rahmet diliyorum” dedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Cumhurbaşkanımızın son Konya ziyaretinde Harun amcamız oğlu adına yaptırdığı Kuran Kursu’nun açılmasını rica etmişti. Cumhurbaşkanımız da bize açılışı geciktirmeden yapmamız talimatını verdi. Biz de şu an o talimatı yerine getiriyoruz. Şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Şehidin ailesine böyle bir Kur’an Kursunu hizmete açtığı için teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Şehidin babası Harun Düzgün de, Kur’an Kursunu şehit olan oğlunun ve tüm şehitlerin adına açtıklarını söyleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından Kur’an Kursu yaptığı duayla hizmete açıldı. Daha sonra protokol mensupları Kur’an Kursunu gezerek Kur’an eğitimi alan minik öğrencilerle sohbet etti. Polis Memuru Metin Düzgün, 2016 yılında İstanbul Beşiktaş’taki teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olmuştu.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 17:15
  1. doğa

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