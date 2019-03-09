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Konyalı Öğrenciler, güreş şampiyonası’nı izleme imkânı buldu

İçişleri Bakanlığınca yürütülen ’’Biz Anadoluyuz Projesi’’ kapsamında Konya ilinden Erzincan’ı ziyarete gelen 39 öğrenci, eğitmenlerinin eşliğinde Erzincan Valisi Ali Arslantaş ile tanışarak, Türkiye Gençler Serbest Güreş Şampiyonası’nı izleme imkânı buldular.

09 Mart 2019 Cumartesi 12:44
Konyalı Öğrenciler, güreş şampiyonası’nı izleme imkânı buldu

İçişleri Bakanlığınca yürütülen ’’Biz Anadoluyuz Projesi’’ kapsamında Konya ilinden Erzincan’ı ziyarete gelen 39 öğrenci, eğitmenlerinin eşliğinde Erzincan Valisi Ali Arslantaş ile tanışarak, Türkiye Gençler Serbest Güreş Şampiyonası’nı izleme imkânı buldular.


Öğrenciler, ilimizde bulundukları süre içerisinde oluşturulan program doğrultusunda 50 ilden 500’ün üzerinde sporcunun katılımıyla Erzincan’da düzenlenen Türkiye Gençler Serbest Güreş Şampiyonası’nı izleme imkânı buldular. Erzincan Merkez Spor salonunda düzenlenen şampiyona öncesi ise Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ile tanışan öğrenciler, kendileri ile bir süre sohbet ettiler. Gerçekleşen görüşmede Vali Arslantaş’ın talimatı üzerine Konyalı öğrenciler Ergan Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde eşsiz kent manzarası eşliğinde ilk defa kayak yapabilme şansını yakaladı. Vali Arslantaş ayrıca 08-10 Mart 2019 tarihleri arasında Ergan Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde düzenlenecek olan Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası’nın A2 Ligi U14, U16, U18 ve Büyükler Final Yarışmasını da izlemeden geri dönmemelerini konusunda da öğrencilere tavsiyede bulundu.


Milli birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi, ülkemizdeki tarihi ve kültürel mirasların tanıtılması, milli ve manevi değerlerin paylaşılması, kardeşlik bilincinin artırılması ve çocukların terör örgütlerinin istismarından ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla yürütülen proje kapsamında Erzincan’da birçok yeri gezen Konyalı öğrenciler ise Vali Ali Arslantaş ile tanışmaktan heyecan duydukları dile getirerek, Erzincan’a ve Erzincalılara karşı samimi duygular hissettiklerini kaydettiler.


Vali Arslantaş ise Konyalı öğrencileri Erzincan’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erzincan’da doyasıya eğlenmelerini temenni etti.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 12:44
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