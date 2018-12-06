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Konya'dan Halep'e un yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi ve İl Müftülüğü aracılığıyla hayırseverlerden toplanan 7 tır dolusu un, Suriye'ye gönderildi

06 Aralık 2018 Perşembe 17:05
Konya'dan Halep'e un yardımı

KONYA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi ve Konya Müftülüğünce başlatılan yardım kampanyası kapsamında temin edilen 7 tır dolusu un, Suriye'nin Halep kentine gönderildi.

İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, merkez Selçuklu ilçesindeki bir fabrikada düzenlenen uğurlama töreninde, Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi olarak "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyasının başladığı 2017 yılında 20 tır dolusu 506 ton un gönderdiklerini söyledi.

Poçanoğlu, 2018 yılında gönderilen un miktarının ise 726 tona çıktığını vurgulayarak, "Bugüne kadar 1 milyon 548 bin liralık un yardımını bölgeye ulaştırdık. Kampanyaya katkıda bulunan bütün hayırseverlere teşekkür ediyoruz. Bu yardımlar şehrimiz için bir rahmet vesilesidir. Allah hepsinden razı olsun. Bu konuda şehrimizi daha duyarlı olmaya devam ediyorum." dedi.

Ahmet Poçanoğlu'nun konuşmasının ardından 7 tır dolusu un, Suriye'ye gitmek üzere yola çıktı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 17:05
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