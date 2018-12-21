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Konya'dan çok acı haber! Şafta sıkışan kardeşler hayatlarını kaybetti

Konya’da oyun oynamak için çalışan traktör ile yem karma makinesi arasına giren 2 ve 4 yaşındaki iki kardeşin şafta sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi.

21 Aralık 2018 Cuma 22:27
Konya'dan çok acı haber! Şafta sıkışan kardeşler hayatlarını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.30 sıralarında Konya merkez Karatay ilçesi Akbaş Mahallesi'nde meydana geldi.

Bir süredir mahallede işçi olarak çalışan ve çiftlikte hayvancılık yapan Suriye uyruklu baba Hasan Ramazan bahçede traktöre bağlı yem karma makinesini çalıştırarak yem karmaya başladı.

Bu sırada anne Döne Abid (22) çocukları 2 yaşındaki Selin Ramazan ile 4 yaşındaki Memed Ramazan’ı dışarıya oynamak için çıkarttı.

Anne, çalışan traktörün kabinine bildirdikten sonra küçük bebeğine bakmak için eve girdi.

Bu sırada, traktördeki iki kardeş bulundukları yerden çıkarak traktörle yem karma makinası arasındaki şafta sıkıştı.

Durumu fark eden baba Hasan Ramazan traktörü durdurarak sıkışan çocuklara müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Olayın bildirilmesi üzerime adrese sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şafta sıkışan çocukları bulundukları yerden kurtarırken, çocukların hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından iki kardeşin cansız bedeni Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 22:27
  1. Konya
  2. Karatay

YORUM YAZ

  • AkpAkp10 dk önce
    Bu cocuklarin vebali obur tarafta akp diyenlerden sorulur Utanmadan haber yapiyor hemde akitNe isi var bu bebelerin konyada Konya suriyemi

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