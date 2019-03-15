Konya'daki yol verme kavgası Yol verme meselesi yüzünden tartıştığı baba ile oğlunu silahla yaralayan şüpheli yakalandı

KONYA (AA) - Konya'da trafikte tartıştığı baba ve oğlunu tabancayla yaralayan kişi gözaltına alındı. Merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada Mustafa Sucu ile babası Erol Sucu'yu tabancayla yaralayan şüphelinin yakalanması için, Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis, şüpheli Kazım F'yi yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Konya-Afyonkarahisar kara yolundaki bir restoranda, olayda kullandığı tabancayla gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama" suçlarından adliyeye sevk edildi. - Olay Merkez Selçuklu ilçesi Gürkan Caddesi'nde 5 Şubat'ta, Mustafa Sucu ile babası Erol Sucu, minibüs sürücüsü Kazım F. ile yol verme meselesi yüzünden kavga etmiş, Kazım F, tabancasıyla baba ve oğlunu yaralayarak olay yerinden kaçmıştı. Açılan ateş sonucu bacağından yaralanan baba Erol Sucu ile karnından yaralan oğlu Mustafa Sucu hastaneye kaldırılmış, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

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