0553 313 94 23

Konya'daki silahla yaralama

Evlenmelerine izin vermediği gerekçesiyle kız arkadaşının babasını av tüfeğiyle yaraladığı ileri sürülen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı

14 Mart 2019 Perşembe 14:24
Konya'daki silahla yaralama

KONYA (AA) - Konya'da evlenmelerine izin vermediği gerekçesiyle kız arkadaşının babasını av tüfeğiyle yaraladığı iddia edilen şüpheli, yakalandı.

Polis ekipleri, evlenmelerine izin vermeyen kız arkadaşının babası İbrahim Hekim'i, çalıştığı iş yerinde av tüfeğiyle yaraladığı ileri sürülen şüpheli Hasan Ö'nün (19) yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheli, polis ekiplerince suç aleti av tüfeğiyle birlikte yakalandı.

Hasan Ö, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Yaralanan İbrahim Hekim'in tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olay anının güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirlendi.

Görüntülerde, av tüfeğinin doğrultulduğu İbrahim Hekim'in kaçması, şüphelinin de peşinden koşması görülüyor.

Merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Karaman Caddesi'nde dün yaşanan olayda, İbrahim Hekim (43) iş yerinde av tüfeğiyle yaralanmış, evlenmelerine izin vermeyen kız arkadaşının babası İbrahim Hekim'i vurduğu ileri sürülen şüpheli Hasan Ö'nün yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:24
  1. av tüfeği
  2. kavga
  3. Konya
  4. şüpheli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'nin Yenimahalle mitingi
    1. AK Parti'nin Yenimahalle mitingi
    2. Baradey'in Mısır'da sahneye tekrar..
    3. İtalyan isimden Erdoğan itirafı:..
    4. Doktorlara bayram ziyareti
    5. AK Parti 1 milyon kişiyle sahaya iniyor
    6. Bagevkariyer, İstihdam Fuarı’nda
    7. Ergün Turan, turistik otel..
    8. Mafya babası evinin önünde öldürüldü
    9. Firari iş adamından Trump'a bağış
    10. Patrik Mutafyan'ın naaşı saygı duruşu..
    11. Hakkari’de silah, mühimmat ve..
    12. PFDK’dan Fırat Aydınus’a men cezası
    13. Yüksekova kırsalında 8 sığınak imha..
    14. Kılıçdaroğlu vatandaşların çay..
    15. Gemlik Kızılay’dan Kaymakam İnan’a..
    16. İmamoğlu seçim turun Çatalca’da..
    17. Arnavutluk'un aday kadrosu açıklandı
    18. Başkan Ataç ziyaretlerine devam ediyor
    19. PFDK kararları açıklandı
    20. Adliye inşaatı devam ediyor
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın