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Konya'daki motosiklet kazası güvenlik kamerasında

Motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı- Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü tutuklandı

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:39
Konya'daki motosiklet kazası güvenlik kamerasında

KONYA (AA) - Konya'da motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu bir kişi öldüğü, bir kişinin de yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yeni İstanbul Caddesi'nde dün meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Sefa İnel, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İnel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan motosikletin otomobile arkadan çarptığı anlar, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarınca görüntülendi.

İki farklı kameraya yansıyan görüntülerde, motosikletin yere düşmesi ve üzerindeki sürücünün yerde sürüklenmesi, olayı gören vatandaşların yaralı sürücüye yardım etmeye çalışması yer alıyor. Diğer görüntüde ise hızla gelen motosikletin yere düşerek sürüklenmesi görülüyor.

Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde seyir halinde bulunan Sefa İnel idaresindeki 16 CLL 82 plakalı motosiklet, dün Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum Hastanesi önünde Suriye uyruklu Muhammed el Sekkar'ın kullandığı 42 MA 2808 plakalı otomobile arkadan çarpmış, ardından yol kenarındaki yabancı plakalı cipe vurmuştu.

Kazada motosiklette bulunan Özge Karakaya (20), olay yerinde yaşamını yitirmiş, yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:39
  1. güvenlik kamerası
  2. Konya
  3. motosiklet
  4. trafik kazası

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