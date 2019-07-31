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Konya'daki "gaybubet evi" yapılanması davasında karar

Konya'da FETÖ/PDY'nin "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonun ardından haklarında dava açılan 45 sanıktan 43'ü 1 yıl 10 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı- Tutuksuz yargılanan iki sanıktan birinin dosyasının tefrikine, diğer sanık hakkında da ''ceza verilmesine yer olmadığına'' karar verdi

31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:12
Konya'daki "gaybubet evi" yapılanması davasında karar

KONYA (AA) - Konya'da, FETÖ/PDY'nin "gaybubet evi" olarak adlandırılan adreslerine düzenlenen operasyonun ardından haklarında dava açılan 45 sanıktan 43'üne 1 yıl 10 ay 15 gün ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılananlar, tutuksuz bazı sanıklar, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, bir önceki duruşmada sanıkların son sözlerinin alındığını hatırlatarak, heyetin kararını açıklayacağını söyledi.

Bu sırada sanık müdafi 6 avukatın, "reddi hakim" dilekçesi gönderdiklerini belirtmesi üzerine mütalaa savcısı, "reddi hakim" talebinin davayı uzatmaya matuf bir talepten ibaret olduğu gerekçesiyle reddini istedi.

Bunun üzerine mahkeme heyeti, "reddi hakim" talebinin reddine karar verdi.

Ardından kararını açıklayan heyet, tutuklu sanıklardan 8'ine 7 yıl 6 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası, 11'ine ise 6 yıl 3 ay ile 6 yıl 10 ay 15 gün arasında değişen hapis cezası verdi. Heyet bu 11 sanığın hükümle beraber tahliyesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, 26 tutuksuz sanıktan 24'üne de 1 yıl 10 ay 15 gün ile 6 yıl 10 ay aralığında hapis cezası verdi. Heyet, tutuksuz yargılanan diğer iki sanıktan birinin dosyasının tefrikine, diğer sanık hakkında da ''ceza verilmesine yer olmadığına'' karar verdi.

- Olay

Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 13 Nisan 2018'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinin de aralarında bulunduğu 37 adrese baskın yapılmış, şüphelilerden 77'si gözaltına alınmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturmalar kapsamında örgütün Konya'da yeniden yapılanmaya gittiğini tespit etmişti. Operasyonun ardından 13 Kasım 2018'de açılan dava kapsamında 19'u tutuklu 45 sanık yargılanıyordu.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:12
  1. Duruşma
  2. gaybubet evleri
  3. Konya
  4. Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi

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