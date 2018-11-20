Konya'daki "gaybubet evi" yapılanması davası

KONYA (AA) - Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonun ardından 25'i tutuklu 65 sanık hakkında açılan davanın duruşmasına devam edildi.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz bazı sanıklar, sanık yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme ara kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Songül Kart, Cezminur Tamer, Fadime Ateşci ve Ayşenur Sarı'nın tahliyesine, tutuksuz sanıklardan Derya Gök, Büşra İnan, Burcu Zıplak, Fehime Koparan ve Şeyma Şengöz'ün tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.