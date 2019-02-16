Konya'daki FETÖ/PDY davası
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kısa dönem askerlik yapan sanık, 10 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı- Sanık M.D, terhisine 2 gün kala tutuklanarak cezaevine gönderildi16 Şubat 2019 Cumartesi 14:57
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kısa dönem askerlik yapan sanığa, yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında 10 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Alınan bilgiye göre, Konya'da geçen yıl FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan M.D, bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
Konya Ağır Ceza Mahkemesi, Ergene ilçesindeki bir birlikte kısa dönem askerlik yapan M.D'nin yargılandığı davayı karara bağladı. Sanık M.D'ye 10 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Hakkında yakalama kararı da çıkarılan sanık, terhisine 2 gün kala polis tarafından gözaltına alındı.
İşlemleri tamamlanan M.D, Tekirdağ T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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