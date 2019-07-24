Konya’daki cinayetin zanlısı tutuklandı

Konya’nın Kulu ilçesinde bıçaklanarak öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı.

Olay, 22 Temmuz 2019 günü Kulu ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Kudret Çelik ile şüpheli A.K. ve S.D. aynı araçta bulundukları sırada A.K. ile Kudret Çelik arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrasında şüpheli A.K., Çelik’i bacağından bıçakla yaraladı. Yaralı, kaldırıldığı Kulu Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi için Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kudret Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler A.K. ve S.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kulu Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklama talebi ile Kulu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden A.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.D. hakkında adli kontrol kararı verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.