Konya'daki cinayet Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde bir kişiyi tarlada çekiç darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İlçeye bağlı Mevlütlü Mahallesi'nde tarlasını traktörle süren Mustafa Ali Altuntaş'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan O.Ö. ve Y.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Tuzlukçu ilçesinde dün tarlasını traktörle süren Mustafa Ali Altuntaş (65), yanına gelen O.Ö. (31) ve Y.K. (38) ile tartışmış, çıkan kavgada aldığı çekiç darbesiyle yere düşüp, traktöre bağlı ızgaranın altında kalmıştı. Yaralanan Altuntaş, Tuzlukçu Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılmamıştı. Olayla ilgili O.Ö. ve Y.K. gözaltına alınmıştı.

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