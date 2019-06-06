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Konya'daki bıçaklı kavga

Suriye uyruklu Tevfik El Ali'nin yaşamını yitirdiği kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

06 Haziran 2019 Perşembe 16:39
Konya'daki bıçaklı kavga

KONYA (AA) - Konya'da, Suriye uyruklu Tevfik El Ali'nin öldürüldüğü bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili olarak gözaltına alınan K.Y, H.Y, A.M. ve B.O'nun "kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları talebiyle Konya 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği bildirildi.

Konya 1. Sulh Ceza Hakimliğinin haklarında tutuklama kararı verdiği H.Y. ve A.M'nin konumlarına uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği, K.Y. ve B.O'nun ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği kaydedildi.

- Olay

Dün merkez Karatay ilçesi Hacısadık Mahallesi Sedirler Caddesi'nde, motosikletiyle ilerleyen Suriye uyruklu Tevfik El Ali'nin önü, motosikletli 4 kişi tarafından kesilmiş, yaşları 15 ile 17 arasında değişen K.Y, H.Y, A.M. ve B.O. ile Ali arasında çıkan kavgada Ali göğsünden bıçakla yaralanmıştı.

Ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Ali kurtarılamamıştı.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 16:39
  1. tutuklama

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