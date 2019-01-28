Konya'da zincirleme trafik kazası Yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Konya'da yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Merkez Karatay ilçesi Ankara Caddesi'nde sis nedeniyle çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, yaralanan 5 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki kurtarma ve inceleme çalışmaları devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.