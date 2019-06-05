0553 313 94 23

Konya’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Hüyük ilçesinde, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 08:56
Konya’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Hüyük ilçesinde, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.


Kaza, Beyşehir-Isparta Karayolu’nun Kuşluca Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Sütoğlu idaresindeki 42 H 1482 plakalı otomobil, Beyşehir yönüne seyir halindeyken Kuşluca Mahallesi yol ayrımına geldiğinde arkadan gelen 48 E 4455 plakalı otomobil 42 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazaya sebep olan 48 E 4455 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve kazayı fark ederek yol kenarında duran A.A.’nın kullandığı 34 PJ 3595 plakalı otomobile de yandan çarptı. Arkasındaki aracın çarpmasıyla savrularak takla atıp yoldan çıkan 42 H 1482 plakalı otomobil araziye devrildi. Ters dönen otomobildeki sürücü Sütoğlu yaralanırken yanında yolcu olarak bulunan Atakan Doğu (33) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya sebebiyet veren ve içerisinde 3-4 kişi olduğu belirtilen otomobilin sürücüsü kazanın ardından firar etti. Jandarma ekipleri, H.K. olduğunu belirlediği firari sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kazada, 34 PJ 3595 plakalı aracın sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan kişiler ise kazayı şans eseri yara almadan atlattı.


Kazanın ardından olay yerinde can veren Atakan Doğu’nın cenazesi, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı sürücü ise aynı hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 08:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
    1. Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
    2. Yurtta hava durumu
    3. Eski UEFA Başkanı Johansson hayatını..
    4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    5. Hamle işe yaradı! Türkiye’ye beyin göçü
    6. Nesli tükenme tehlikesi altındaki..
    7. Azerbaycan’da bayram namazı kılındı
    8. Laboratuvardan toprağa geçen çiftlik..
    9. Dr. Öğretim Üyesi Akkuş:..
    10. Peyjaz alanındaki bitkilere Solucan..
    11. Komşuda ortalık karıştı! 'nDünyanın en..
    12. Bozdoğan’ın iki katlı pidesi patentli..
    13. Yeryüzü mescid oldu! Ümmet camilere..
    14. İhracatçılar çifte bayram yaptı
    15. Ege Denizi'nde korkutan deprem!
    16. Şile Saklıgöl, bayram tatilinde doldu..
    17. (Özel) Bu fırındaki ekmekler asırlık..
    18. MSB: "Irak’ın kuzeyi Hakurk’ta..
    19. Ayıplı hizmetten acenta sorumlu..
    20. Mezarlık ziyaretinde atık su kanalına..
    21. Şarküteri dükkanından cep telefonunu..
    22. Üvey anne şiddetini çocuklar ortaya..
    23. Yaşlanmadan yaş almak mümkün
    24. Başkent’te yanan dairede mahsur kalan..
    25. 120 bin Müslüman bayram namazını..
    26. Kastamonu’ya 12 saattir dolu yağıyor
    27. Samsun’daki kazada ölü sayısı 2’ye..
    28. Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha..
    29. Adıyaman’da iki grup silahlı kavga: 1..
    30. İki aracın karıştığı kaza sahil..
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    Oy ve Ötesi yine hortladı! ‘Kökü dışarıda hırsızlık ve ötesi’
    Oy ve Ötesi yine hortladı! ‘Kökü dışarıda hırsızlık ve ötesi’

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum
    Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum
    TSK sever gibi görünüp Mehmetçiğe kurşun sıkanların sırtını sıvazlayanlar...
    TSK sever gibi görünüp Mehmetçiğe kurşun sıkanların sırtını sıvazlayanlar...