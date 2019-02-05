Konya'da yol verme kavgası: 2 yaralı Baba ve oğlu, yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada tabancayla yaralandı - Silahlı kavga anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

KONYA (AA) - Konya'da baba ile oğlu, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştıkları kişi tarafından tabancayla yaralandı. Alınan bilgiye göre, otomobiliyle seyir halinde olan K.F. ile başka bir otomobildeki Erol S. ile oğlu Mustafa S. arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin müdahalesiyle sona eren kavganın ardından K.F, aracına binip merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Gürkan Caddesi'ndeki evinin önüne geldi. Aracından inen K.F. ile kendisini takip eden Erol S. ve oğlu Mustafa S. arasında yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Mustafa S. karnından, Erol S. ise ayağından tabanca ile yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polisin, kaçan şüpheli K.F'yi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor. - Kavga anı güvenlik kamerasında Silahlı kavga anı, olayın yaşandığı yerin yakınındaki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde tarafların tartışması, çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalışması ve K.F'nin Mustafa S'yi karnından tabancayla yaralaması görülüyor.





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