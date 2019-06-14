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Konya’da YKS’ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na girecek öğrencilere 15-16 Haziran tarihlerinde toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.

14 Haziran 2019 Cuma 16:16
Konya’da YKS’ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na girecek öğrencilere 15-16 Haziran tarihlerinde toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle hafta sonu üniversite sınavına girecek öğrenciler toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanacak. Konya Büyükşehir Belediyesi, 15-16 Haziran tarihlerinde YKS olduğundan sınav giriş belgesini gösteren öğrencilerin Büyükşehir’e ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabileceğini bildirildi.



Otobüslerin sefer saatleri düzenleniyor


Konya Büyükşehir Belediyesi 17 Haziran Pazartesi gününden itibaren tüm otobüs hatlarında sefer saatlerini yeniden düzenliyor. Yeni sefer saatlerine tarife panolarından ve http://atus.konya.bel.tr/ web adresinden ulaşılabiliyor. Yine, 17 Haziran Pazartesi günü itibariyle Yazır Otobüs Hareket Merkezi’ne bağlı 47-48-49 ve 57 nolu hatların, hat optimizasyon çalışmaları kapsamında yolculara daha etkin ve verimli ulaşım hizmeti sağlanması amacıyla güzergahları yeniden düzenlendi. Bu hatların yeni güzergah ve tarife bilgilerine de http://atus.konya.bel.tr/ web adresinden ulaşabiliyor.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 16:16
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