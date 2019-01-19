Konya'da yer altı tankı üretilen fabrikada yangın çıktı Boya bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle alevler oksijen tüpleri ve yanıcı maddelerin bulunduğu bölüme sıçramadan söndürüldü

KONYA (AA) - Konya'da yer altı tankı üretilen bir fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Sıla Caddesi'nde bulunan, yer altı tankı üretimi yapılan bir fabrikanın boya bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden işçilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İçerideki yanıcı maddeler nedeniyle patlama ihtimaline karşı polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, oksijen tüpleri ve tiner türü yanıcı maddeleri işçilerle dışarı taşıdı. Yangın, yaklaşık bir saat süren çalışma sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikada hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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