Konya’da yasa dışı sülük satışına 13 bin lira ceza

Konya’da yasa dışı yollarla sülük satışı yaptığı ileri sürülen 3’ü seyyar satıcı ile 2 iş yeri sahibine toplam 13 bin 80 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, il merkezinde farklı adreslerde yasa dışı yollarla sülük satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, merkez Karatay ilçesindeki tarihi Aziziye Camisi çevresinde bu kapsamda denetim ve kontroller gerçekleştirdi. Denetimlerde, özel ürün menşe belgesi olmadan sülük satışı yapıldığı tespit edildi. Ekipler tarafından içerisi su dolu pet bidon içerisinde yaklaşık 10 bin sülük ele geçirildi. Sülüklere, su kaynağına bırakılmak üzere el konulurken yasa dışı yollarla sülük satışı yaptığı öne sürülen 3 seyyar satıcı ile 2 iş yeri hakkında işlem başlatıldı. Bu kapsamda, seyyar satıcılar ile iş yeri sahiplerine toplam 13 bin 80 liralık idari para cezası kesildi. Yasa dışı yollarla satışa sunulan sülüklerin sülük tedavisinde kullanılmak üzere pazarlanmak istendiği belirtildi.

Öte yandan, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nu ilgili yönetmelik ve maddeleri gereğince bu kapsamda istihsal edilen ürünler için özel ürün menşe belgesi düzenlenmesi, düzenlenen bu belgelerin ise istihsalin yapıldığı yerlerdeki il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerine ibraz edilerek su ürünleri bilgi sistemine (SUBİS) kayıt ettirilmesi zorunluluğu bulunduğu hatırlatıldı. Bu arada, Beyşehir ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından göl üzerinde su ürünleri av yasağı döneminde sazan balığı avı yaptığı tespit edilen 1 kişiye de bin 635 liralık idari para cezası uygulandığı öğrenildi.