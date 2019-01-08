Konya'da yarın okullar tatil mi | Konya 9 Ocak Çarşamba kar tatili

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Beyaza örtüye bürünen illerimizin arasında Konya'da yer aldı. Konya'da kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Konya'da okullar yarın tatil mi? Konya'da okullar 9 Ocak Çarşamba yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı.

Kırşehir'de yoğun kar etkili olmaya başladı. Konya Valiliği, bazı ilçelerde 8 Ocak 2019 Salı günü eğitime bir gün ara verildiğini bildirmişti. Konya Valiliği tarafından yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçeler Selçuklu, Meram ve Karatay'da da eğitime bir gün ara verildi. Böylelikle Ahırlı, Beyşehir, Hadim, Hüyük, Seydişehir ve Yalıhüyük ile birlikte kentte 9 ilçede okullar bugün tatil edildi.

Konya'da okullar tatil mi?

Konya, bugün yoğun kar yağışı etkisi altına girerken, il genelinde okulların yarın tatil ilan edilip edilmeyeceği soruluyor. 9 Ocak Çarşamba günü okullar tatil mi? Konya Valiliği'nden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmezken bugün ara verilen eğitim-öğretime yarın da ara verilp verilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.