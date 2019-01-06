Konya'da yarın okullar tatil mi? Konya hangi ilçelerde okullar tatil?

Konya'da okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Konya başta olmak üzere yurdumuzun büyük bölümü soğuk ve kar yağışının etkisi altına girecek. Konya’da yarın okullar tatil edildi mi? Konya’da yarın okullar tatil mi? Soruları öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyordu. Konya’da 7 Ocak Pazartesi okullar tatil mi sorusuna cevap Konya Valiliğinden son dakika olarak geldi. Peki Akören, Bozkır, Hadim, Taşkent, Seydişehir, Ahırlı, Hüyük, Beyşehir ve Yalıhüyük'te yarın okullar tatil mi?

Konya'da yarın hangi ilçelerde okullar tatil?

Kar yağışı nedeniyle Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Uşak il geneli ile Kastamonu'da kent merkezi ile 9 ilçede, Bingöl'de merkeze bağlı köyler ile 4 ilçede, Samsun ve Çorum'un bazı ilçeleri ile Konya'nın Beyşehir ve Karaman'ın Sarıveliler ilçelerinde okullar 7 Ocak Pazartesi günü için tatil edildi. Konya kent merkezi ile bazı ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Akören, Bozkır, Hadim, Taşkent, Seydişehir, Ahırlı, Hüyük, Beyşehir ve Yalıhüyük ilçelerindeki okullarda 7 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildi.