Konya'da yakalanan DAEŞ üyesi Kayseri'de gözaltına alındı

Konya'da yakalanarak Kayseri'ye getirilen DAEŞ üyesi tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Develi Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DAEŞ adına faaliyette bulunduğu iddia edilen zanlının yakalanması için soruşturma başlattı.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Soruşturma kapsamında Suriye'de terör örgütü DAEŞ içerisinde faaliyet gösterdiği ve Konya'da ikamet ettiği belirlenen F.E.D, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alınarak Kayseri'ye getirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.