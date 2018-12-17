THY- Euroleague
0553 313 94 23

Konya'da yakalanan DAEŞ üyesi Kayseri'de gözaltına alındı

Terör örgütü DAEŞ adına faaliyette bulunduğu iddia edildiği gerekçesiyle Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan zanlı, Konya'da yakalandıktan sonra Kayseri'ye getirildi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 16:57
Konya'da yakalanan DAEŞ üyesi Kayseri'de gözaltına alındı

Konya'da yakalanarak Kayseri'ye getirilen DAEŞ üyesi tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Develi Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DAEŞ adına faaliyette bulunduğu iddia edilen zanlının yakalanması için soruşturma başlattı.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Soruşturma kapsamında Suriye'de terör örgütü DAEŞ içerisinde faaliyet gösterdiği ve Konya'da ikamet ettiği belirlenen F.E.D, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alınarak Kayseri'ye getirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 16:57
  1. Konya
  2. DAEŞ
  3. Develi Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. terör örgütü DAEŞ
  5. DAEŞ üyesi
  6. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda Libya protestosu!
    1. Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda Libya..
    2. Galatasaray, Keçiörengücü maçına hazır
    3. Fransa internet devlerini..
    4. Tren kazası soruşturmasında 3 tutuklama
    5. Fransa'da polis sendikasından..
    6. Erdoğan 'Selam Vakti' yemeğine katıldı
    7. Erkekler nazlı oluyor
    8. Yaralı ağabeyini bırakıp, vuranla kaçtı
    9. Başına aldığı darbe, gözünde yıldız..
    10. Tarihi hamamdaki soba faciasında..
    11. Kadınlarda kasık ağrısı
    12. Öğrencinin "battaniyeden çantayla"..
    13. Karısını silahla vuran kişi, intihar..
    14. Otomobil hırsızlarına yönelik operasyon
    15. Emeklilere iki zam birden!
    16. Nasırdan kurtulmak için...
    17. Sebze çorbası iç kanserden kurtul
    18. Buzlu yolda kayan TIR, park halindeki..
    19. Düzensiz göçle mücadelede AB-Mısır iş..
    20. Ankara'daki kazaya ilişkin 3 TCDD..
    60 yıllık sır deşifre oldu! Otobüs durağı gizli askeri üssü ortaya çıkardı
    60 yıllık sır deşifre oldu! Otobüs durağı gizli askeri üssü ortaya çıkardı
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Türk askerine alçak sözler
    Türk askerine alçak sözler

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!