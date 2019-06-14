Konya'da uyuşturucu operasyonu
Akşehir ilçesinde toprağa gömülü bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi14 Haziran 2019 Cuma 12:25
KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir arsada toprağa gömülü bin 500 uyuşturucu hap bulundu.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'deki bir arsaya uyuşturucu hap gömüldüğü ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından belirtilen yerde kazı yaptı.
Çalışma sonunda, toprağa gömülü bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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