Konya’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı Konya’nın Ereğli ilçesinde yapılan uygulamalarda uyuşturucu ile yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde yapılan uygulamalarda uyuşturucu ile yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde yol, park, bahçe, metruk binalar gibi alanlarda uygulama yapıldı. Uygulamalarda, 5 şahıs gözaltına alınırken 42 gram esrar ve 7 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlularla etkin bir şekilde mücadelenin devam edeceği belirtildi.

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