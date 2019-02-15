Konya’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Konya’nın Ereğli ilçesinde yapılan uygulamalarda uyuşturucu ile yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.15 Şubat 2019 Cuma 11:23
Konya’nın Ereğli ilçesinde yapılan uygulamalarda uyuşturucu ile yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde yol, park, bahçe, metruk binalar gibi alanlarda uygulama yapıldı. Uygulamalarda, 5 şahıs gözaltına alınırken 42 gram esrar ve 7 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlularla etkin bir şekilde mücadelenin devam edeceği belirtildi.
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