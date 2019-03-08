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Konya’da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Konya’da narkotik polisinin yaptığı operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı, 53 kişiye ise uyuşturucu madde kullanmaktan idari para cezası kesildi.

08 Mart 2019 Cuma 13:32
Konya’da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Konya’da narkotik polisinin yaptığı operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı, 53 kişiye ise uyuşturucu madde kullanmaktan idari para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 12 şahıs gözaltına alınırken, 53 kişiye ise uyuşturucu madde kullanmaktan idari para cezası kesildi. Operasyon kapsamında 38,8 gram eroin, farklı niteliklerde toplam bin 26 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında hakkında yakalama çıkarılan 6 zanlının ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 13:32
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